Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Haberler - Kocaeli Haberleri Anadolu Ajansı 14.04.2022 - 09:31
Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı,
Uzuntarla Mahallesi D-100 kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda çalışan H.G, otomobille buraya gelen şüpheli kişinin tabancayla açtığı ateş sonucu yaralandı.
İstasyon çalışanları kendi imkanlarıyla yaralı H.G'yi Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye getirdi.
Olay yeri ve çevresinde inceleme başlatan polis ekipleri, kara yolunun kenarındaki ağaçlık alanda şüpheli tarafından atıldığı değerlendirilen tabancayı aradı.
Firar eden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
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