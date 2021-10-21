Kocaeli'de taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Haberler - Kocaeli Haberleri Anadolu Ajansı 21.10.2021 - 16:47
Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı, İstasyon Mahallesi feribot yolu köprülü kavşağında Serhat P'nin kullandığı 41 T 8037 plakalı taksi ile Kenan E. idaresindeki 34 VEN 85 plakalı otomobil çarpıştı.
Savrulan otomobildeki sürücü Kenan E. ile eşi ve 4 yaşındaki kızı yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bölgede bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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