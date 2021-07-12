Kocaeli'de tartıştığı kamyoneti sürükledi

Kocaeli Haberleri DHA 12.07.2021 - 17:59
Kocaeli Haberleri - DHA,
Olay, öğle saatlerinde Körfez Güney Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi’nde meydana geldi.
Bir akaryakit istasyonunun önünde Gökhan Ş. ile Necmi Gezgin arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan Ş., tartıştığı Necmi Gezgin'e aracıyla çarptı. Aracın altında yaklaşık 50 metre sürüklenen Necmi Gezgin kanlar içinde yerde kalırken, Gökhan Ş. ise kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Necmi Gezgin'i ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, Gökhan Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisin soruşturması devam ederken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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