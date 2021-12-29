Bebeği çantaya koyup biberonu ile sokağa bıraktılar

Kocaeli Haberleri - İHA - Anadolu Ajansı, Topçular Mahallesi Topçular Caddesi'nde evlerinin önünde ağlama sesi duyan yabancı uyruklu kişiler, terk edilmiş bir kız bebek buldu.



Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis, bebeği Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesine götürdü.



Hastanede kontrolleri yapılan bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenilen bebeğin ailesine ulaşmak için çalışma başlatıldı.