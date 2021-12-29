Bebeği çantaya koyup biberonu ile sokağa bıraktılar (Kocaeli Haberleri)

Kocaeli’de çanta içerisinde, sokak üzerine bırakılan bebek polis ekiplerini harekete geçirdi. Çanta içerisine koyulan ve yanına sadece biberonu bırakılan bebeği yoldan geçen bir kurye alarak polis ekiplerine teslim etti.

Haberler - Kocaeli Haberleri İHA - Anadolu Ajansı 29.12.2021 - 05:51

Bebeği çantaya koyup biberonu ile sokağa bıraktılar

Haberleri - İHA - Anadolu Ajansı, Topçular Mahallesi Topçular Caddesi'nde evlerinin önünde ağlama sesi duyan yabancı uyruklu kişiler, terk edilmiş bir kız bebek buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis, bebeği Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesine götürdü.

Hastanede kontrolleri yapılan bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenilen bebeğin ailesine ulaşmak için çalışma başlatıldı.

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