Kocaeli'de tırdan düşen borular ulaşımı aksattı.

Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ani manevra yapan tırdan yola düşen demir borular, ulaşımda aksamaya neden oldu.



D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden G.E'nin kullandığı demir boru yüklü tırın, terminal kavşağında aniden önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapması sonucu borular yola düştü.



Boruların yolu kapatması üzerine ulaşım tek şeritten sağlanırken, Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.



Olay yerine gelen polis ekipleri, trafik akışını yan yollara aktardı.



Yola düşen boruların kaldırılması için çalışma başlatıldı.