Kocaeli'de tramvayın altına giren kediyi güvenlik görevlisi kurtardı.

Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hareket etmek üzere olan tramvayın altına giren kediyi, son anda fark eden güvenlik görevlisi kurtardı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akçaray tramvay hattı Milli İrade Meydanı Durağı'nda, bir kedinin hareket etmek üzere olan tramvayın altına girdiğini fark eden güvenlik görevlisi Rıfat Demir, hemen harekete geçti.



Telsizle durumu vatmana bildiren Demir, kediyi tramvay hareket etmeden son anda kurtardı.



Tramvay hareket edene kadar kedinin başında bekleyen Demir'in duyarlı davranışı, yolcular tarafından takdirle karşılandı.