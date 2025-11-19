Kocaeli'de üretim tesisinde yangın

Alınan bilgiye göre Şekerpınar Mahallesi'ndeki mutfak ve banyo tezgahları üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin çalışmalarıyla yangına müdahale edildi. Tesisteki soğutma çalışmaları sürerken olayla ilgili de inceleme başlatıldı.