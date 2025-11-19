Kocaeli'de üretim tesisinde yangın
19.11.2025 11:01
İHA
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde mutfak ve banyo tezgahları üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre Şekerpınar Mahallesi'ndeki mutfak ve banyo tezgahları üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekiplerin çalışmalarıyla yangına müdahale edildi. Tesisteki soğutma çalışmaları sürerken olayla ilgili de inceleme başlatıldı.
