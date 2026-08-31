Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu. 5 kişi tutuklandı
31.08.2026 12:12
Son Güncelleme: 31.08.2026 12:13
5 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli’de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. Aramalarda 384 gram skunk ve 25 gram kokain ele geçirildi
Kocaeli’de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5’i tutuklanırken, aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ile 20 bin TL ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 384 gram skunk, 25 gram kokain ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü, haklarında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen T.P., B.C.A., U.G., A.K. ve B.S. ise sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, uyuşturucu suçlarından hakkında 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. da polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
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