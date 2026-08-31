Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu. 5 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü, haklarında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen T.P., B.C.A., U.G., A.K. ve B.S. ise sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kocaeli’de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5’i tutuklanırken, aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ile 20 bin TL ele geçirildi.

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