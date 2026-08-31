Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu. 5 şüpheli tutuklandı

Haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem yapılan 4 zanlı serbest bırakılırken, 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen B.A. cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan T.P, B.C.A, U.G, A.K. ve B.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakim tarafından tutuklandı.

Operasyonlarda, 384 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram kokain, hassas terazi ve 20 bin lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

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