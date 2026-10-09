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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

09.10.2026 13:58

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı

Operasyonda 3 kilo esrar ve 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

AA
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Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

 

Başiskele, Gebze, Kartepe ve İzmit ilçelerinde 6 adrese düzenlenen operasyonda, 3 kilo 356 gram kubar esrar, 73 gram sentetik uyuşturucu, 5 kök kenevir bitkisi ve iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.

 

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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