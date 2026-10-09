Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Başiskele, Gebze, Kartepe ve İzmit ilçelerinde 6 adrese düzenlenen operasyonda, 3 kilo 356 gram kubar esrar, 73 gram sentetik uyuşturucu , 5 kök kenevir bitkisi ve iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

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