Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
09.10.2026 13:58
Operasyonda 3 kilo esrar ve 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Başiskele, Gebze, Kartepe ve İzmit ilçelerinde 6 adrese düzenlenen operasyonda, 3 kilo 356 gram kubar esrar, 73 gram sentetik uyuşturucu, 5 kök kenevir bitkisi ve iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
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