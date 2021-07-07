Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı, Kocaeli'de il Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Gölcük ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ile 2 hassas terazi ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.

