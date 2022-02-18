Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı (Kocaeli Haberleri)

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

Haberler - Kocaeli Haberleri Anadolu Ajansı 18.02.2022 - 10:59

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetler kapsamında, dün Derince ve Gölcük'te yapılan farklı çalışmalarda 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde 21,3 gram sentetik kannabinoid, 10,5 gram metamfetamin, 20 sentetik ecza, 3 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Zanlılardan 2'si adli işlem yapılmasının ardından salıverilirken, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" yaptığı değerlendirilen M.E, E.R.P, M.T, Y.Ö, H.M.A. ve E.Ö. adliyeye sevk edildi.

Y.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri ise tutuklandı.

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