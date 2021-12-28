Kocaeli'de yağma ve gasp şüphelisi tutuklandı.

Haberler - Kocaeli Haberleri Anadolu Ajansı 28.12.2021 - 12:49
Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağma ve gasp yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yağma ve gasp yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışmanın ardından ekipler, şüpheli S.D'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kocaeli Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kocaeli Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.