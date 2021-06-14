Kocaeli'de yağmura rağmen İstiklal Marşı okuyan 2 öğrenci takdir topladı (Kocaeli haberleri)

Kocaeli Haberleri Anadolu Ajansı 14.06.2021 - 14:11
Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı,
Kocaeli'de Ulugazi İlkokulu'na gelen 2 öğrenci, İstiklal Marşı'nın çalmasıyla okul bahçesindeki Atatürk Büstü'nün önünde saygı duruşuna geçti.
Öğrencilerin, yağmura aldırış etmeden İstiklal Marşı'nı okuması, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Daha sonra sosyal medyada paylaşılan görüntü, vatandaşlar tarafından takdir topladı.
"GÖZLERİNİZDEN ÖPÜYORUM"
İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yağmura aldırış etmeden İstiklal Marşımızı sonuna kadar okuyan çocuklarımız... Yürekleri vatan, yürekleri bayrak çocuklarımız... Atalarımızın 'Tek başına bile kalsan bayrağı yere düşürme" nasihatını tutan çocuklarımız... Ne mutlu sizi yetiştirenlere. Gözlerinizden öpüyorum." ifadelerini kullandı.
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