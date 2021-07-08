Kocaeli'de yolcuyu darbeden otobüs şoförü hakkında soruşturma başlatıldı

Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş'den yapılan açıklamada, toplu taşıma personelinin kent halkının daha konforlu ve rahat ulaşım imkanı için yoğun bir tempoyla çalıştığı kaydedildi.



Çalışma arkadaşlarından birinin üzüntü veren ve asla tasvip edilmeyecek bir olaya sebebiyet verdiği belirtilen açıklamada, "Bugün saat 13.20 sularında Gündoğdu bölgesinde bir sürücümüzün karıştığı hadiseyi üzüntüyle tespit ettik. Asla kabul etmeyeceğimiz ve göğsümüzü çok defa kabartan sürücü arkadaşlarımızı da zan altında bırakan bu davranış için sürücü hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında ise olaya karışan sürücü soruşturma tamamlanıncaya değin görevden el çektirilmiştir." ifadelerine yer verildi.



Bu kapsamda başlatılan soruşturmanın en kısa sürede sonuçlandırılacağı ve kamuoyuyla paylaşılacağı aktarılan açıklamada, yaşanılan bu talihsiz olaydan ötürü tüm Kocaeli halkından ve yolculardan özür dilendi.