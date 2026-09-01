Kocaeli'deki El-Kaide operasyonunda beş tutuklama
01.09.2026 14:59
Şüphelilerden üçü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli'de terör örgütü El-Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan sekiz şüpheliden beşi tutuklandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, El-Kaide silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen sekiz şüpheliyi belirledi.
Teknik ve fiziki takibin ardından 28 Ağustos’ta belirlenen adreslere, eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda sekiz şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden beşi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, üçü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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