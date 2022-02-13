Kocaeli'deki kavgada tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanan kişi yaralandı.

Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan kavgada tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.



Osmangazi Mahallesi Naci Kunt Caddesi'nde M.Z. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri tabancayla ateş açtı. Kavgaya karışanlar, kurşun isabet eden M.Z'yi iki yerinden bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Z'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.