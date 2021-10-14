Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Kocaeli Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında önceki gün Anadolu Otoyolu'nda iki tırı durdurmuştu.



Narkotik dedektör köpeği "Talisca" ile yapılan aramada, dorse çatı iskeleti içerisine gizlenen 477 paket halinde 107 kilogram eroin ele geçirilmiş, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.





