Kocaeli'nde toprak kayması: 5 bina tahliye edildi
18.05.2026 21:02
İzmit'te 5 bina tahliye edilerek mühürlendi.
Kocaeli'nde temel kazısı nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonrası 5 bina tahliye edildi.
İzmit ilçesinde yaşanan olay saat 15.00 sıralarında Topçular Mahallesi Arzu Sokak’ta meydana geldi.
İnşaat için temel kazısı yapılan bölgede toprak kayması oldu. Kayan toprak kütlesi inşaat sahasına yayıldı. Üst kısımdaki 5 binanın alt kısmı boşaldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik önlemi alarak sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.
Bölgede yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından risk taşıdığı belirtilen 5 bina tahliye edilerek mühürlendi. Binalarda yaşayanlar konukevlerine ve yakınlarına gitti.
