Kocaelispor'un galibiyet serisi sona erdi

Haberler - Kocaeli Haberleri Anadolu Ajansı 25.10.2021 - 15:25
Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı, Körfez ekibi, Balıkesirspor (3-1), Tuzlaspor (1-0), İstanbulspor (2-1) ve Ankara Keçiörengücü'nü (1-0) yenerek elde ettiği 4 maçlık galibiyet serisini sürdürme hedefiyle dün Gençlerbirliği'ni konuk etti.
Rakibine 2-1 kaybeden yeşil-siyahlı ekibin 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Kocaelispor, ligde 16 puanla 6. sırada yer alıyor.
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