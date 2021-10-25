Kocaelispor'un galibiyet serisi sona erdi (Kocaeli Haberleri)

Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor'un, dün sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilmesiyle 4 maçlık galibiyet serisi son buldu.

Haberler - Kocaeli Haberleri Anadolu Ajansı 25.10.2021 - 15:25

Kocaelispor'un galibiyet serisi sona erdi

Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı, Körfez ekibi, Balıkesirspor (3-1), Tuzlaspor (1-0), İstanbulspor (2-1) ve Ankara Keçiörengücü'nü (1-0) yenerek elde ettiği 4 maçlık galibiyet serisini sürdürme hedefiyle dün Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Rakibine 2-1 kaybeden yeşil-siyahlı ekibin 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Kocaelispor, ligde 16 puanla 6. sırada yer alıyor.


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