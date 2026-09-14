Organize suç örgütüne ikinci dalga operasyon: 12 gözaltı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında teknik ve fiziki çalışmalarını sürdürdü. Yapılan çalışmalar sonucu, tutuklu örgüt üyelerinin dışarıdaki faaliyetlerini devam ettirdikleri değerlendirilen şüphelilerin adresleri belirlendi.

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