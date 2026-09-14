Organize suç örgütüne ikinci dalga operasyon: 12 gözaltı
14.09.2026 10:35
Kocaeli'de organize suç örgütüne yönelik ikinci dalga operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'de daha önce 14 kişinin tutuklandığı organize suç örgütü soruşturmasında ikinci operasyon düzenlendi.
Kocaeli’de organize suç örgütüne yönelik soruşturmada düzenlenen ikinci dalga operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, daha önce tutuklanan örgüt üyelerinin dışarıdaki faaliyetlerini sürdürdükleri öne sürüldü.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında teknik ve fiziki çalışmalarını sürdürdü. Yapılan çalışmalar sonucu, tutuklu örgüt üyelerinin dışarıdaki faaliyetlerini devam ettirdikleri değerlendirilen şüphelilerin adresleri belirlendi.
Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapılırken, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
İLK OPERASYONDA 14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Jandarma ekiplerinin yaklaşık 1,5 yıl süren teknik ve fiziki takibinin ardından haziran ayında örgüte yönelik ilk operasyon düzenlenmişti.
“Tefecilik”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama” ve “yağma” suçlamaları kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 14’ü tutuklanmıştı.
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