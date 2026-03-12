Otomobillerin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı, diğer sürücü kaçtı

Kaza, Gazanfer Bilge Bulvarı Umuttepe istikameti üzerinde yaşandı.

Alınan bilgilere göre, H.Ö. idaresindeki otomobil ile başka bir otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle H.Ö.'nün kullandığı araç kontrolden çıkıp savrularak takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Takla atan araçtaki sürücü H.Ö. ve yanındaki yolcu İ.Ö. yaralanırken, kazaya karışan diğer aracın sürücüsü ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.