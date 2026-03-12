Otomobillerin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı, diğer sürücü kaçtı
12.03.2026 11:26
Devrilen araçtaki 2 kişi yaralanırken kazaya karışan diğer sürücü olay yerinden kaçtı.
Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir araç kontrolden çıkarak takla attı. Devrilen araçtaki 2 kişi yaralanırken kazaya karışan diğer sürücü olay yerinden kaçtı.
Kaza, Gazanfer Bilge Bulvarı Umuttepe istikameti üzerinde yaşandı.
Alınan bilgilere göre, H.Ö. idaresindeki otomobil ile başka bir otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle H.Ö.'nün kullandığı araç kontrolden çıkıp savrularak takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Takla atan araçtaki sürücü H.Ö. ve yanındaki yolcu İ.Ö. yaralanırken, kazaya karışan diğer aracın sürücüsü ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri ise kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
YASAL UYARI
KOCAELI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KOCAELI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.