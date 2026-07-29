Polise ikinci kez yakalandı, 200 bin TL ceza kesildi

Kocaeli'de ikinci kez korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücüye 200 bin lira idari para cezası kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte yapılan kontrollerde, korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 2/3-a maddesi kapsamında aynı ihlali ikinci kez gerçekleştirmesi nedeniyle 200 bin lira idari para cezası kesildi.

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