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Polise ikinci kez yakalandı, 200 bin TL ceza kesildi

29.07.2026 12:24

Polise ikinci kez yakalandı, 200 bin TL ceza kesildi
IHA
İHA
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Kocaeli'de ikinci kez korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücüye 200 bin lira idari para cezası kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte yapılan kontrollerde, korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 2/3-a maddesi kapsamında aynı ihlali ikinci kez gerçekleştirmesi nedeniyle 200 bin lira idari para cezası kesildi.

 

Denetim kapsamında sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, araç da 60 gün trafikten men edildi.

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