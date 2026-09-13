Şüphelileri takip eden polisler kaza yaptı
13.09.2026 10:54
Polisten kaçan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Kocaeli'de "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüphelileri takip eden polisler kaza yaptı. Kazada bir polis memuru yaralandı.
Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Adalet Sokak'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içinde iki kişinin olduğu hafif ticari araca “dur” ihtarında bulunuldu.
İhtara uymayan araç sürücüsü kaçınca, polis ekipleri takip etti.
Araç, takipten kaçarken kontrolden çıkıp hurda bulunan deponun kapısına çarparak durdu. Takipteki polis aracı da şüphelilerin kullandığı araca arkadan çarptı. Kazada, ekip aracındaki 1 polis memuru hafif yaralandı. Şüpheli 2 kişi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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