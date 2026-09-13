Kocaeli'de "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüphelileri takip eden polisler kaza yaptı. Kazada bir polis memuru yaralandı.

Araç, takipten kaçarken kontrolden çıkıp hurda bulunan deponun kapısına çarparak durdu. Takipteki polis aracı da şüphelilerin kullandığı araca arkadan çarptı. Kazada, ekip aracındaki 1 polis memuru hafif yaralandı. Şüpheli 2 kişi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Adalet Sokak'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içinde iki kişinin olduğu hafif ticari araca “dur” ihtarında bulunuldu.

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