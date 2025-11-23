Tur otobüsü şarampolden aşağı düştü
23.11.2025 14:37
DHA
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yokuşta park halindeki tur otobüsü, şarampole düştü.
Maşukiye Mahallesi Kartepe Caddesi’nde park halindeki tur otobüsü, yokuşta hareket etti.
İçinde kimsenin olmadığı otobüs, bariyeri aşıp şarampole düştü. Otobüsün arka tekerlekleri toprak zemine değerken, ön kısmı havada kaldı.
Kazada yaralanan olmazken ihbarla bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Jandarma, otobüsün etrafını şeritle çevirerek güvenlik önlemi aldı.
Otobüsün şoförü, el frenini çekmeyi unutmadığını söyledi.
Otobüsün bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.
