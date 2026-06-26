Yüzde 75 hibe hayvancılığa can suyu oldu

Üreticilere %75 gibi oldukça yüksek bir hibe oranıyla ulaştırılan süt otu tohumları, hasat döneminde yüzleri güldürdü. Hem yüksek verimi hem de düşük maliyetiyle dikkat çeken bu destek sayesinde yetiştiriciler, en büyük gider kalemlerinden biri olan yem maliyetlerini ciddi oranda aşağı çekmeyi başardı.

Destekten yararlanan İzmit Biberoğlu Mahallesi Muhtarı ve üretici Ahmet Uzun, proje sayesinde %75 daha uygun maliyetle kaliteli yeme ulaştıklarını ve bu durumun hem et hem de süt üretimine olumlu yansıdığını belirtti.