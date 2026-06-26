Yüzde 75 hibe hayvancılığa can suyu oldu
26.06.2026 16:55
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Yem Bitkisi Destekleme Projesi", bölgedeki hayvancılık faaliyetlerine adeta can suyu oldu.
Üreticilere %75 gibi oldukça yüksek bir hibe oranıyla ulaştırılan süt otu tohumları, hasat döneminde yüzleri güldürdü. Hem yüksek verimi hem de düşük maliyetiyle dikkat çeken bu destek sayesinde yetiştiriciler, en büyük gider kalemlerinden biri olan yem maliyetlerini ciddi oranda aşağı çekmeyi başardı.
Destekten yararlanan İzmit Biberoğlu Mahallesi Muhtarı ve üretici Ahmet Uzun, proje sayesinde %75 daha uygun maliyetle kaliteli yeme ulaştıklarını ve bu durumun hem et hem de süt üretimine olumlu yansıdığını belirtti.
Süt otu tohumları, hasatta yüksek verim ve düşük maliyet sağladı.
Belediye destekleri sayesinde piyasaya göre %80 daha az maliyetle, kaliteli yem elde ettiklerini vurgulayan Uzun, hayvanların bu otu çok severek tükettiğini, bunun da doğrudan et ve süt verimine artış olarak yansıdığını ifade etti.
Üreticilerğlanan katkılardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Eskiden hasat ve balyalama süreçlerinin çok daha fazla insan gücü ve zaman gerektirdiğini söyleyen Ahmet Uzun, belediyenin sağladığı modern balya makineleri sayesinde işleri çok kısa sürede bitirdiklerini ve büyük bir iş gücü tasarrufu sağladıklarını söyledi. Hem tohum hem de ekipman desteklerinin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu aktaran Uzun, yerel üretimin güçlenmesi için bu tarz projelerin devam etmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.
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