Kocaeli'de akran dehşeti! TikTok'ta beğendi diye bıçakla saldırdı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 17 yaşındaki bir çocuk, 16 yaşındaki bir başka çocuk tarafından bıçaklanıp ağır yaralandı.

Olay, 26 Haziran günü ilçedeki Ali Kuşçu Parkı'nda meydana geldi. 16 yaşındaki lise öğrencisi İ.O., 17 yaşındaki akranı E.A. ile tartışmaya başladı.

TARTIŞMANIN SEBEBİ TIKTOK 'TA YAPILAN BİR BEĞENİ

İddiaya göre tartışmanın nedeni 17 yaşındaki çocuğun, 16 yaşındaki diğer çocuğun kız arkadaşının TikTok paylaşımına yaptığı beğeniydi.

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında 16 yaşındaki saldırgan, E.A. isimli diğer çocuğu elindeki bıçakla kovalamaya başladı.

İKİ KEZ BIÇAKLADI, 17 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Saldırgan İ.O. olay sırasında E.A.'yı iki kez bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı E.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ameliyata alınan gencin dalağının alındığı öğrenildi. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli İ.O, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden E.A.'nın sağlık durumunda iyileşme gözlendiği bildirildi.

OLAY GÜNÜ KARNE ALACAKTI

Hastanede oğullarından gelecek iyi haberi bekleyen aile ise yaşananlara tepki gösterdi. Baba E.A., oğlunun karne almak için iş yerinden izin aldığını belirterek, "Benim oğlum, bir çocuğun kız arkadaşına TikTok'tan beğeni veya mesaj atmış. Olay bundan ibaret." diye konuştu.

OĞLUMUN KALBİNİN ALTINA BIÇAĞI SAPLAMIŞ"

"Benim oğlumu şahıs mı çağırıyor, yoksa karşılaşıyorlar mı bilmiyorum. Oğlum bıçağı görünce kaçmış ancak düşünce şahıs orada bıçağı oğlumun kalbinin altına bıçağı saplıyor." diyen baba, "Cuma gününden beri yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor. Şu an dalağı alındı." şeklinde konuştu.