Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Kocaeli'de restorana düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi öldü

26.10.2026 16:19

Kocaeli'de restorana düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi öldü
Anadolu Ajansı

Aynı iş yerine daha önce de silahlı saldırı düzenlenmiş.

AA
Google'da NTV'yi tercih et

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde restorana düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi hayatını kaybetti.

Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki lahmacun ve kebap salonuna kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

 

Saldırıda, iş yeri sahibi Dinçer Kılıççeken (53) yaralandı.

 

İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

 

İlk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıççeken, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 

Aynı iş yerine 15 Ocak'ta da silahlı saldırı düzenlenmiş, iş yeri sahibinin arkadaşı oldukları öğrenilen 2 kişi yaralanmıştı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram
NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery