Kocaeli'de restorana düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi öldü

Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki lahmacun ve kebap salonuna kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Saldırıda, iş yeri sahibi Dinçer Kılıççeken (53) yaralandı.

İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıççeken, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aynı iş yerine 15 Ocak'ta da silahlı saldırı düzenlenmiş, iş yeri sahibinin arkadaşı oldukları öğrenilen 2 kişi yaralanmıştı.