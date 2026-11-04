Kocaeli'de suç örgütüne operasyonda 16 şüpheli yakalandı

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerine yönelik çalışma yürüttü.

Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde "Kasten yaralama", “Yağma” ve "Tehdit" suçlarına karıştıkları ve suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları tespit edilen şüphelilere yönelik, dün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Soruşturma kapsamında daha önce yakalanıp cezaevine gönderilen şüphelilerle birlikte toplam 32 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi.