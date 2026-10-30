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Kocaeli'de tedbiren boşaltılan 7 katlı binada güvenlik önlemleri alındı

30.10.2026 15:07

Kocaeli'de tedbiren boşaltılan 7 katlı binada güvenlik önlemleri alındı
Anadolu Ajansı

Polis ekipleri apartmanın önünde nöbet tutuyor.

AA
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kolon ve kirişlerinden ses geldiği ihbarı üzerine tedbiren boşaltılan 7 katlı binada güvenlik önlemleri alındı.

İlçenin 4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi'ndeki 7 katlı Cansever Apartmanı'nın 27 Ekim'de, bazı kişilerin kolon ve kirişlerinden ses geldiği yönündeki ihbarının ardından boşaltılmasına ilişkin incelemeler sürüyor.

 

Mühürlenen binanın çevresine bariyerler yerleştirilerek içeriye girişler engellendi.

 

Binanın durumunun alınacak karot örneğinin incelenmesi ve hazırlanacak raporun ardından netleşmesi bekleniyor.

 

Öte yandan polis ekipleri, binaya girişleri engellemek ve olası güvenlik sorunlarının önüne geçmek amacıyla apartmanın önünde nöbet tutuyor.

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