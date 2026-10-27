Kocaeli'de tramvayın çarptığı 2 kişi yaralandı
27.10.2026 14:40
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvayın çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, Milli İrade Meydanı tramvay hattında meydana geldi. Otogar-Kuruçeşme seferini yapan tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tramvayın altında kalan kadın, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.