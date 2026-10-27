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Kocaeli'de tramvayın çarptığı 2 kişi yaralandı

27.10.2026 14:40

Kocaeli'de tramvayın çarptığı 2 kişi yaralandı
IHA

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvayın çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Milli İrade Meydanı tramvay hattında meydana geldi. Otogar-Kuruçeşme seferini yapan tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına çarptı. 

 

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

 

Tramvayın altında kalan kadın, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. 

 

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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