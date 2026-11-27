Kokoreç tezgahında uyuşturucu ele geçirildi. İş yeri sahibi tutuklandı
27.11.2026 12:43
İşletmede yapılan aramada narkotik köpeği kullanıldı.
Edirne'de polisin bir iş yerinde yaptığı aramada kokoreç tezgahında uyuşturucu ele geçirildi. İşletme sahibi C.A. tutuklandı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, C.A.’ya ait kokoreç işletmesinde arama yaptı.
Eğitimli köpeğin de kullanıldığı aramalarda kokoreç tezgahında 2 parça halinde 950 gram metamfetamin ile tütünle karışık 1,16 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan işletme sahibi C.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede,"‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.