Kolluk kuvvetiyim diye kandırdı, 2 milyon TL dolandırdı

Aydın'ın Çine ilçesinde yaşayan K.Ç., kendisini kolluk görevlisi olarak tanıtan bir kişi tarafından aranarak, "tapu kayıtlarınız terör örgütünün eline geçti" ifadesiyle kandırıldı.

K.Ç. yaklaşık 2 milyon 500 bin TL değerindeki para ile ziynet eşyasını teslim ettiği dolandırıcıdan şikayetçi oldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayı aydınlatmak üzere çalışma başlattı.

Mağdurun şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, yürütülen çalışmalar neticesinde olayla ilişkili şüpheli A.A.A'yı tespit ederek yakaladı.

Yakalanan şüpheli kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.