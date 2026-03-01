Konteyner kentten klima çalıp satan hırsızlar yakalandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yer alan konteyner kentten klimaları çalarak sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Şubat'ta Arsuz ilçesindeki konteyner kentten 6 klima çalınması ihbarı üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, klimaların İskenderun ilçesindeki ikinci el ürün alım satımı yapan bir firmaya satıldığını belirleyerek zanlıların kimliklerini tespit etti.

Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.