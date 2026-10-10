Konteynerden klima çaldılar
10.10.2026 16:22
IHA
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Adıyaman’da bir konteynere giren hırsız, klimayı çalarak kayıplara karıştı.
Adıyaman merkez Siteler Mahallesi İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında Ferhat V’ye ait konteynere giren kimliği belirsiz bir hırsız, klimayı çaldı.
Bir süre sonra durumu fark eden Ferhat V., durumu polis ekiplerine bilgi verdi.
Polis ekipleri olayı gerçekleştiren hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.
Yaşananlarla ilgili soruşturma sürüyor.