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Konteynerden klima çaldılar

10.10.2026 16:22

Konteynerden klima çaldılar
IHA

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
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Adıyaman’da bir konteynere giren hırsız, klimayı çalarak kayıplara karıştı.

Adıyaman merkez Siteler Mahallesi İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında Ferhat V’ye ait konteynere giren kimliği belirsiz bir hırsız, klimayı çaldı.

 

Bir süre sonra durumu fark eden Ferhat V., durumu polis ekiplerine bilgi verdi. 

 

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

 

Yaşananlarla ilgili soruşturma sürüyor.