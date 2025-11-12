Kontrolden çıkan araba yan yattı, üç kişi yaralandı
12.11.2025 16:49
İHA
Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada üç kişi yaralandı.
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.
Kaza, Vezirhan beldesi çıkışı Gülümbe rampaları mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; Bilecik yönüne giden Tekin D.Ş. idaresindeki 34 PB 9055 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak yan yattı.
Kaza sırasında otomobilde yolcu olarak bulunan Abuzer K., Mehmet Hakan Y. ve Baran İ. hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralıların Bilecik Devlet Hastanesi'nde kaldırıldığı öğrenildi