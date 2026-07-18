Kontrolden çıkan otomobil araziye uçtu. 3 yaralı

Kaza , Karlıova ilçesine bağlı Çiligöl köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak araziye uçtu.

Kazada biri bebek olmak üzere 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.