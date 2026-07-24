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Kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı

24.07.2026 14:43

Kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı
IHA

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çıkarak durabildi.

K.Z. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sık sık kazaların yaşandığı deprem konutları girişindeki refüje çarptı. 

 

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 

 

Ekipler, olay yerinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde hasar meydana geldi.