Kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı
24.07.2026 14:43
IHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çıkarak durabildi.
K.Z. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sık sık kazaların yaşandığı deprem konutları girişindeki refüje çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, olay yerinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde hasar meydana geldi.