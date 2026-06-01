Kontrolü kaybetti, 3 metrelik menfeze uçtu

Kaza , Malkara-Tekirdağ kara yolunun Alaybey Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Süleymanpaşa'dan Malkara istikametine seyir halinde olan otomobilin sürücüsü Erdoğan Uzun (66), henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki yaklaşık 3 metre derinliğindeki menfeze düştü.

Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erdoğan Uzun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Uzun'un cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.