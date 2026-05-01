Konuşmaya çağırıp kurşun yağdırdılar. 1'i ağır 2 yaralı

Bolu ’da edinilen bilgiye göre, F.K. (22) ve Ç.G. (27), henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından konuşmak üzere cadde üzerine çağrıldı. Buluşma noktasına gelen araçtan inen şüpheli şahıs, hiç vakit kaybetmeden F.K. ve Ç.G.’nin ayaklarına doğru ateş açtı.

Meydana gelen silahlı saldırı sonucu F.K. ve Ç.G. kurşunların hedefi olarak yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs ve olay esnasında yanında bulunan kimliği belirsiz toplam 3 kişi, geldikleri araçla olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ BELİRSİZ 3 KİŞİ KAÇTI



Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bölgeyi güvenlik şeridine alan polis ekiplerinin ardından, olay yeri inceleme ekipleri cadde üzerinde delil ve boş kovan çalışması yaptı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.