Konya'da danasının yaraladığı besici hastanelik oldu

Talihsiz besici yere yığılırken sesleri duyarak kardeşinin yanına koşan ağabeyi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Adrese giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Abdullah Ö., ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

