Taşıdığı malzemeler tutuştu. Seyir halindeki kamyonet alevler içinde kaldı
08.03.2026 09:44
Beyşehir'de yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Konya'da kamyonetin kasasında taşınan malzemeler alev aldı. Seyir halinde olan kamyoneti söndürme çalışmalarının ardından araç kullanılamaz hale geldi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki kamyonet alevler içerisinde kaldı. Kamyonetin kasasında taşınan malzemelerin tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede bütün aracı sardı.
Beyşehir-Antalya karayolu üzerinde ilerleyen kamyonetin kasasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alevler yükseldi. Alevleri fark eden sürücü malzemeleri araçtan indirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken kamyonetin büyük bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi.
YASAL UYARI
BEYŞEHIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BEYŞEHIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.