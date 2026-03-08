Taşıdığı malzemeler tutuştu. Seyir halindeki kamyonet alevler içinde kaldı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken kamyonetin büyük bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Beyşehir-Antalya karayolu üzerinde ilerleyen kamyonetin kasasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alevler yükseldi. Alevleri fark eden sürücü malzemeleri araçtan indirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

