Konya’da baca temizliği yangına yol açtı
21.11.2025 11:34
İHA
Konya'nın Bozkır ilçesinde baca temizliği sırasında çıkan küçük çaplı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, ilçeye bağlı Tarlabaşı (Bekele) Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaşadığı müstakil evde baca temizliği yapmak isteyen bir vatandaş, evinin bacasını yakarak temizlemeye çalıştı.
Bacadan çıkan ateş ise çevredeki ağaçlara sıçrayarak küçük çaplı bir yangının başlamasına neden oldu. Yangın ihbarı üzerine adrese Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Bozkır Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Olayda can veya mal kaybı yaşanmadı.
Özellikle kış aylarında benzer olayların yaşanmaması için vatandaşlara baca temizliği gibi işlemlerde daha dikkatli olması uyarısında bulunuldu.
YASAL UYARI
BOZKIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BOZKIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.