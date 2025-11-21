Konya’da baca temizliği yangına yol açtı

Yangın, ilçeye bağlı Tarlabaşı (Bekele) Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaşadığı müstakil evde baca temizliği yapmak isteyen bir vatandaş, evinin bacasını yakarak temizlemeye çalıştı.

Bacadan çıkan ateş ise çevredeki ağaçlara sıçrayarak küçük çaplı bir yangının başlamasına neden oldu. Yangın ihbarı üzerine adrese Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Bozkır Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Olayda can veya mal kaybı yaşanmadı.

Özellikle kış aylarında benzer olayların yaşanmaması için vatandaşlara baca temizliği gibi işlemlerde daha dikkatli olması uyarısında bulunuldu.