Konya'da iki operasyonda 98 bin sentetik hap ele geçirildi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'uyuşturucu madde ticareti' suçuna yönelik il genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında iki ayrı operasyon düzenlendi. Takibe alınan bir tır ile otomobil durdurulurken, araçlarda narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda 74 bin 520 sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile koordineli gerçekleştirilen diğer operasyonda ise durdurulan panelvan aracın arka kısmındaki siyah poşetler ile hoparlör kutusu içerisinde 23 bin 856 sentetik hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para bulundu. Bu operasyonda da 3 şüpheli yakalandı.

İki operasyonda toplam 98 bin 376 sentetik hap ele geçirilirken, yakalanan 5 şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.