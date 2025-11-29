Dağdaki çobanı hava ambulansı kurtardı
29.11.2025 15:02
İHA
Konya'da çobanın dağda kalp krizi geçirmesi üzerine yardımına hava ambulans koştu.
Konya'nın Ilgın ilçesinde çobanlık yapan Kadir Bulut dağlık bölgede kalp krizi geçirdi. Hava ambulansı ile bulunduğu bölgeden kurtarıldı. Koyunları otlatmak üzere mahalle yakınlarındaki dağlık alana çıkan 52 yaşındaki Kadir Bulut, bir anda fenalaşması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerinin dağlık alanda olması nedeniyle Kadir Bulut’un olduğu alana, hava ambulansı yönlendirildi.
Çobanın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Hastaneye kaldırılan Kadir Bulut'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
YASAL UYARI
ILGIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ILGIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.