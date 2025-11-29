Dağdaki çobanı hava ambulansı kurtardı

İhbar üzerine olay yerinin dağlık alanda olması nedeniyle Kadir Bulut’un olduğu alana, hava ambulansı yönlendirildi.

Konya 'nın Ilgın ilçesinde çobanlık yapan Kadir Bulut dağlık bölgede kalp krizi geçirdi. Hava ambulans ı ile bulunduğu bölgeden kurtarıldı. Koyunları otlatmak üzere mahalle yakınlarındaki dağlık alana çıkan 52 yaşındaki Kadir Bulut, bir anda fenalaşması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

