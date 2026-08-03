Aidat borcu tartışmasında apartman yöneticisini öldürdü

Konya 'nın Meram ilçesinde apartman yöneticisi Ramazan Şimşek (43), birikmiş aidat borcu nedeniyle tartıştığı kiracısı Ali İhsan Büyükeken (40) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Büyükeken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Konevi Mahallesi Emirdilhan Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre apartman yöneticisi Ramazan Şimşek, aidat borcunu istemek için kiracısı Ali İhsan Büyükeken'in evine gitti. Borç miktarına itiraz eden Büyükeken ile Şimşek arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Büyükeken, mutfaktan aldığı bıçakla Şimşek'i karnından yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şimşek, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Olayın ardından suç aleti bıçakla yakalanan Büyükeken, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sağlık durumu ağır olan Ramazan Şimşek, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şimşek'in bugün Konya’da toprağa verilmesi bekleniyor.

Diğer yandan Ali İhsan Büyükeken, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.