Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Konya'da bir kişi, evde tartıştığı üvey annesini ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürdü.

Yatağa bağımlı yaşayan ve olay sırasında evde bulunan baba Fuat Öztürk ise tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilmek için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eve giren ekipler, D. Öztürk ve kızı E. Öztürk'ün öldüğünü belirledi. Rahman Öztürk polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

YASAL UYARI

SELÇUKLU Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SELÇUKLU Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.