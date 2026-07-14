Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürdü
14.07.2026 16:36
O sırada evde bulunan yatağa bağımlı baba, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Konya'da bir kişi, evde tartıştığı üvey annesini ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 14.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Hilmi Dede Sokak'ta meydana geldi. Rahman Öztürk, evde tartıştığı üvey annesi D. Öztürk ve kız kardeşi E. Öztürk'ü boğazlarını bıçakla keserek öldürdü.
Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, D. Öztürk ve kızı E. Öztürk'ün öldüğünü belirledi. Rahman Öztürk polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Yatağa bağımlı yaşayan ve olay sırasında evde bulunan baba Fuat Öztürk ise tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilmek için ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olaya ilişkin inceleme sürüyor.
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