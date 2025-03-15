2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası (Konya Haberleri)
Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda dünya rekoru kırıldı.
Konya Olimpik Veledromu'nda düzenlenen organizasyonda kadınlar sprint kategorisinde ilk kez 10 saniyenin altına inildi.
Çinli kadın bisikletçi Yuan Liying, 9.976 saniye ve 72.173 kilometre/saat ortalama hız yakalayarak dünya rekoru kırdı.
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