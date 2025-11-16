72 yıl 56 ay ceza alan firari hükümlü yakalandı

16.11.2025 13:58

72 yıl 56 ay ceza alan firari hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı

AA

Konya'da "Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka ve kredi kartı üretme ve satma" suçundan 72 yıl 56 ay kesinleşmiş hapisle cezalandırılan firari hükümlü yakalandı.

Konya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri tarafından Konya Şems Tebrizi Mahallesi Mevlana Caddesi'nde yapılan uygulama sırasında U.K'nın "Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka ve kredi kartı üretme ve satma" suçundan 72 yıl 56 ay kesinleşmiş hapisle cezalandırıldığı ve hakkında arama kararı bulunduğu tespit edildi.

 

U.K, polis ekiplerince Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü!ne teslim edildi.

 

Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

