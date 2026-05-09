Alacak verecek kavgası ölümle bitti
09.05.2026 16:10
Necati Sandal'ın YRP mahalle başkanlığı görevini yürüttüğü öğrenildi.
Konya'da tüfek atölyesi sahibi Necati Sandal, borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada öldürüldü.
Adaköy Mahallesi'nde silahlı saldırı meydana geldi.
Huğlu Mahallesi'nde tüfek atölyesi işleten Necati Sandal, iddiaya göre borç- alacak nedeniyle bir grupla tartıştı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi ile olay yerinden uzaklaşmak isteyen Sandal'a tüfekle ateş edildi. Sırtından vurulan Sandal kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbarla adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sandal, yaşamını yitirdi.
Jandarma, olaya karıştığı şüphesiyle 3 kişiyi gözaltına aldı.
